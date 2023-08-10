Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, babaları Uygur'un doğum gününü kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam sahne alan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 18 Kasım 2013'te hayatını kaybeden babaları tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un doğum gününü sahnede kutladı.

"İyi doğdun Nejat" diyerek babalarının doğum gününü kutlayan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere seyircilerde telefonlarının flaşlarını açarak eşlik etti.

Behzat Uygur da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nejat ustanın doğum gününü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde kapsamında Avanos Amfi Tiyatroda binlerce seyircimizle kutladık" dedi.