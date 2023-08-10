×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, babaları Uygur'un doğum gününü kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Nejat Uygur#Tiyatro#Sanat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 12:41

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 18 Kasım 2013'te hayatını kaybeden babaları Nejat Uygur'un doğum gününü sahnede kutladı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam sahne alan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 18 Kasım 2013'te hayatını kaybeden babaları tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un doğum gününü sahnede kutladı.

"İyi doğdun Nejat" diyerek babalarının doğum gününü kutlayan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere seyircilerde telefonlarının flaşlarını açarak eşlik etti.

Behzat Uygur da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nejat ustanın doğum gününü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde kapsamında Avanos Amfi Tiyatroda binlerce seyircimizle kutladık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nejat Uygur#Tiyatro#Sanat

BAKMADAN GEÇME!