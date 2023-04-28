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Sudan'da Türk uçağına saldırı... Bakan Akar: Bir yaralanma veya personel zayiatımız yok

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#Bakan Akar#Sudan#Türk Uçağı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 15:34

Sudan'da Türk tahliye uçağına gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. " dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından oradaki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanına C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre, ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz" dedi.

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"BİR UÇAĞIMIZ VATANDAŞLARIMIZI ALARAK DÖNDÜ"

Port Sudan’a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımızın oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak" diye konuştu.

"TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bizim amacımız kazasız, belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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"BÜYÜK BİR HASAR OLDUĞUNU DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak" dedi.

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#Bakan Akar#Sudan#Türk Uçağı

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