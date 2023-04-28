Son dakika: Sudan'a giden Türk uçağına saldırı

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Afrika ülkesi Sudan’da 2021 yılındaki askeri darbeden beri ülkeyi ortaklaşa yöneten iki güç, resmi ordu ve paramiliter yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki gerilim 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüşmüşü.

Taraflar bugün yaptıkları açıklama ile sona eren ateşkesi üç gün daha uzatma kararı aldı ancak bölgede çatışmalar devam ediyor.



TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA ATEŞ AÇTILAR

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ederken bugün Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığı öğrenildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.



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BAKAN ÇAVUŞOĞLU SON DURUMU HÜRRİYET'E DEĞERLENDİRDİ

Bakan Çavuşoğlu Sudan'daki tahliyelerle ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Başlangıçta tahliyeler mümkün olmadı çünkü özellikle başkent Hartum’da bu iş sokak çatışmasına döndü. Hatta bizim büyükelçilik camına bile bir mermi isabet etti. İki sokak ötedeki vatandaşımızın dahi büyükelçiliğe getirilmesinde zorlandık. Hem ilk başta başka seçenek olmadığı için hem de riskler olduğu için karayoluyla tahliyeyi tercih ettik. Etiyopya üzerinden tahliye etmek istedik. Sınırda ilk başta bazı gecikmeler oldu, sonra Dışişleri Bakanı’nı aradım. Sonra çok hızlı oldu. Vatandaşlarımızı Gondar şehrinden Addis Ababa’ya Etiyopya Havayolları’yla geçirdik. Çarşamba gecesi 684 kişi geldi. Diğer vatandaşlarımızın tahliyesi de sürüyor. İkinci bir konvoyumuz Port Sudan’a ulaştı. Bir kısım vatandaşımızı da gemiyle Cidde’ye gönderdik. Oradan da dönüşler başladı. Şu anda sigorta şirketleri sivil uçaklara izin vermediği için bu yöntemi seçtik. Askeri uçaklarımızla tahliye konusunda da Milli Savunma Bakanımız ile görüştük. Hartum’da vatandaşlarımız da var. Bir de hastanenin olduğu Nyala şehrinde doktorlarımız, ekiplerimiz var. Onlarla da temastayız sürekli. Biz en son vatandaşımız gelinceye kadar elçiliğimizi kapatmayacağız. Farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. 110 civarında farklı ülkelerden insanlar var. Filipinler, Çin vatandaşı olan Uygur Türkleri, Katar, Sırbistan, Afganistan, Macaristan, Meksika gibi ülkelerin vatandaşlarını getirdik."