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Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Al-Haj Ali Türkiye’yi ziyaret edecek

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#Sudan#Al-Haj Ali#Dışişleri Bakanlığı
Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Al-Haj Ali Türkiye’yi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 01:46

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdul Fatah Al-Burhan’ın Özel Temsilcisi Büyükelçi Dafallah Al-Haj Ali Türkiye’yi ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Dafallah Al-Haj Ali, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdul Fatah Al-Burhan’ın Özel Temsilcisi unvanıyla 8-9 Haziran 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle adı geçenin Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Sudan’daki mevcut durum ele alınacak, ayrıca ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ülkemiz dost ve kardeş Sudan’da çatışmaların bir an önce sona ermesi ve barış ortamının tesisi için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir” denildi.

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#Sudan#Al-Haj Ali#Dışişleri Bakanlığı

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