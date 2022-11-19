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Suç örgütlerine yönelik 'Girdap' operasyonunda 61 şüpheli tutuklandı

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#Girdap Operasyonu#Suç Örgütleri#Tutuklama
Suç örgütlerine yönelik Girdap operasyonunda 61 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 15:59

Türkiye genelinde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik 50 ilde başlatılan 'Girdap' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 252 şüpheliden 61'i tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 15 Kasım'da, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'tefecilik' suçlarına ilişkin 50 ilde 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 252 şüpheliden 110'u emniyetten, 13'ü savcılıktan, 3'ü mahkemeden, 65'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 61 kişi de tutuklandı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 181 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Bu arada şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 samuray kılıcı, 2 polis telsizi, 2 polis yeleği ve 1 sahte polis kimliği, 1 hücum yeleği ve 1 süngü, 184 bin TL, 25 bin 800 dolar, çok sayıda sahte doktor raporu, çok sayıda senet, çek, ajanda, tapu vb. belge ele geçirildi.

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