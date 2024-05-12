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Suç makineleri yakalandı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Büyükçekmece
Suç makineleri yakalandı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

İstanbul Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda üst üste yaşanan hırsızlıklar esnafı ve vatandaşları canından bezdirmişti.

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Son aylarda 7 farklı ilçede 3 işyeri ve bir ev soyulurken, 2 plaka ve 5 araba hırsızlığı gerçekleşti. Hırsızlar, gözüne kestirdikleri yeri veya aracı takibe alıyor, gece geç saatlerde maskelerle gelerek kameralara aldırmadan hırsızlık yapıyordu.

7 ilçede art arda gerçekleşen 10 olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

YÜKSEK MİKTARDA PARA BULUNDU

Yapılan çalışmada ilk olarak 36 suç kaydı, 4 aranma ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 27 yaşındaki Sipan K. ve 2 aranma 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Sabri S.’ye ulaşıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucunda Sipan K. ve Sabri S. başta olmak üzere şüphelilerin bulunduğu tüm adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, uzun namlulu silah, 8 bilgisayar, takip cihazı, 624 bin 150 TL, 7 bin 200 dolar ve az sayıda ziynet eşyası geçirildi. Şüpheli 9 kişinin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ediyor.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Büyükçekmece

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