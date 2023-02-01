‘Su stresi’ne karşı eylem planı hazır

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “Su Verimliliği Seferberliği” toplantısına katıldı. Emine Erdoğan’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da bulunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Toplantısı’nda, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Belgesi ilan edildi. Strateji belgesine göre, iklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan Türkiye’de ev, işyeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, hanelerde verimli su kullanımının yaygınlaştırılması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması ve toplum bilincinin arttırılması amaçlanıyor.





Haberin Devamı

2040 HEDEFİ YÜZDE 10

Planda içme suyu sistemlerinde yüzde 33.54 olan su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar da yüzde 10 seviyesine düşürülmesi hedefi bulunuyor. Eylem planı ile coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve otomasyon kullanımı, izole alt bölgelerin oluşturulması ve kayıt dışı kullanımların kayıt altına alınması gibi tedbirler uygulanacak. Tarımda modern sulama yöntemleri kullanılacak. Gece sulamaları uygulaması yaygınlaştırılarak buharlaşmanın önüne geçilecek.

‘SU ZENGİNİ DEĞİLİZ’

Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, “Susuz 3 gün dahi yaşamını sürdüremeyen biz insanlar için, kuraklıkla mücadele aslında bir yaşam mücadelesidir. ‘Su vatandır’ inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize sahip çıkalım” dedi ve özetle şunları söyledi: “Araştırmalara göre, insanımızın yüzde 40’ı ülkemizin su zengini olduğunu düşünüyor. Maalesef bu doğru değil; Türkiye, yılda kişi başına 1519 metreküp kullanılabilir su miktarı ile ‘su stresi altında’ bir ülke.

Haberin Devamı

GÜNDE 5 DAMACANA

‘Benim elimden ne gelir ki?’ diye düşünmek yerine ‘Ben neler yapabilirim?’ diye sorduğumuzda, bu badireyi de elbirliğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Örneğin alacağımız basit önlemlerle kişi başına günde beş damacana su kaybını engellemek mümkün. Evinde yılda 35 tona yakın suyu kurtarabileceğini öğrenen her vatandaşımız seferberliğin taşıyıcısı olacaktır.”

‘MAVİ GEDİZ EYLEM PLANI’

Toplantıda, Gediz Havzası’ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyi duruma getirilebilmesi için hazırlanan Mavi Gediz Eylem Planı da açıklandı. Bütünleşik havza yönetim anlayışına örnek olarak hazırlanan planın hayata geçirilmesiyle Gediz Havzası’ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin en aza indirilerek insan sağlığının, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması sağlanarak havzadaki refah seviyesinin yükseltilmesi hedefler arasında yer alıyor.