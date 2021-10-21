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Su seviyesi azalan Dicle Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurdu

#Diyarbakır#Dicle Nehri#Balık Ölümleri

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nin, tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirdeki ölü balıklar etrafa kötü koku yaymaya başladı.

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Dicle Nehri'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Nehrin, yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altındaki bölümünde su seviyesinin düşmesi nedeniyle ölü balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle etrafa kötü koku yayılmaya başladı.

Bölgede yaşayan Ahmet Akbaş, su seviyesinin azalmasıyla balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi. Akbaş, "Kötü koku veriyor bu durum. Turistler kaçmaya başlıyor. Çok kötü bir koku oluyor. Balıklar da ölüyor. Su seviyesi daha önce yüksekti. Turistler keyif alıyordu. Manzarası da güzeldi. Şimdi ise çöplükler ve yosunlar ortaya çıkmış. Balıklar da ölmüş halde” dedi.

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#Diyarbakır#Dicle Nehri#Balık Ölümleri

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