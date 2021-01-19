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Gündem
Sinan HARMANCI/DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

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Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
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Amasya’nın Suluova ilçesinde su kaynağı arayan köylüler, kazı yaptıkları sırada ‘fosil’ olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu. Milyonlarca yıl önce yaşayan bir file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde, aradıkları içme suyu kaynağı için kazı yapan köy sakinleri, fosil olabileceğini tahmin ettikleri bazı kemiklere rastladı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine, Amasya Müzesi görevlilerince, milyonlarca yıl önce yaşayan file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

 

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