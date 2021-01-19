Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde, aradıkları içme suyu kaynağı için kazı yapan köy sakinleri, fosil olabileceğini tahmin ettikleri bazı kemiklere rastladı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine, Amasya Müzesi görevlilerince, milyonlarca yıl önce yaşayan file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.