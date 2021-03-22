Su israfına karşı... 3-7-10 formülü

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat artmasına karşın su kaynaklarının kullanımının 10 kat yükseldiğini kaydetti. Bütün dünyada suların yüzde 71’i, Türkiye’de ise yüzde 73’ünün tarımda kullanıldığını bildiren Prof. Dr. Akgül, “Evsel kullanım için ayrılan su miktarı dünyada yüzde 11, Türkiye’de ise yüzde 16. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur” ifadelerini kullandı.

2.5 MİLYAR İNSAN YETERLİ SUYA ULAŞAMIYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye’nin, kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Prof. Dr. Akgül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2.5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir.”

SU TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Aziz Akgül, günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi. Akgül, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

* Su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebilirsiniz.

* Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Bu su ile çiçekleri sulayın.

* Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın.

* İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın.

* Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken musluğu boşa akıtmayın.

* Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın.

* Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su kullanırsınız.

* Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin.

'TASARRUFLU KULLANMALIYIZ'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in 2021 yılı için ‘Suyun Değeri’ temasını belirlediğine dikkati çekti. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin suyun değerinin daha çok anlaşılmasına vesile olduğunu belirten Bayraktar, ülkede 20 yıl önce kişi başına kullanılabilir su miktarı 1653 metreküp iken bugün 1346 metreküpe gerilediğine işaret etti. Türkiye’nin su fakiri ülke konumuna doğru ilerlediği uyarısında bulunan Bayraktar, “Tarımsal üretimin öneminin daha çok arttığı bugünlerde tarımsal kuraklıkla mücadele etmede sulamanın önemi büyüktür. Yer üstü ve yer altı sularının azalması tarımsal üretimde endişeli bir bekleyişi de beraberinde getiriyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için boşa akıp giden suları toplamak yani yeni su hasatları yapmak için barajlar ve göletler yapılmalıdır. Sulama yatırımları bitirilmeli ve yağmurlama, damla sulama gibi basınçlı sulama sistemleri kullanılarak etkinlik sağlanmalıdır. Başta tarım olmak üzere suyu her alanda tasarruflu kullanmalıyız. Bunu yapmazsak, su kıtlığı çekmemiz kaçınılmazdır” dedi.

ZARARIMIZ 20 MİLYAR TON

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü... Son yıllarda artan kuraklık, su sorununu tüm dünyanın mücadele etmesi gereken en önemli konu olarak öne çıkardı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'de su kaynaklarında yaşanan sorunlara dikkati çekti. Dr. Kesici, Türkiye’de son 60 yılda 60’tan fazla, Marmara Denizi büyüklüğündeki su yüzey kütlesi, sulak alanının kuruduğu veya kurutulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve 300'den fazla doğal göl bulunurken, içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının hızla yok olduğu ülkelerin başında geldiğini belirten Dr. Kesici, Türkiye'de kullanılabilir yer üstü ve yer altı su potansiyelinin yıllık 112 milyar metreküp olduğunu belirtti.

Dr. Kesici, “Bu potansiyelin 44 milyar metreküpü tarım, 13 milyar metreküpü içme-kullanma suyu olarak kullanılıyor. Araştırma sonuçlarına göre tarımda kullanılan suyun 20 milyar metreküpünün (ton) israf edildiği düşünülüyor. Bu yüzden vahşi sulama yerine bilinçli sulama sistemleri gerekiyor” diye konuştu.

Dr. Kesici, her yıl 3.4 milyon insanın içilebilir temiz suya ulaşamadığı için yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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