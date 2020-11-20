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Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Stajlar iptal mi oldu, ne zaman yapılacak? MEB staj açıklaması

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Stajlar iptal mi oldu, ne zaman yapılacak? MEB staj açıklaması
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Özellikle meslek lisesi öğrencilerini ilgilendiren stajlar iptal mi oldu sorusu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir yanıt geldi. Katıldığı canlı yayında bazı sorulara yanıt veren Bakan Selçuk, MEB tarafından yürütülen staj programları hakkında detayları açıkladı. Peki, stajlar iptal mi oldu ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, staj programlarının 4 Ocak tarihine kadar yapılmaması yönünde karar alındığını açıkladı. Geçtiğimiz eylül ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderilmiş, yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtilmişti.

Yeni alınan karar neticesinde  staj programlarının 4 Ocak tarihine kadar yapılmaması yönünde karar alındığı açıklandı.

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