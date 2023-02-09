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Stadyuma çadır kent kuruldu

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#Deprem#Çadır Kent#Stadyum
Stadyuma çadır kent kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Facianın merkez üssü Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için harekete geçildi. AFAD, kentin merkezinde bulunan 12 Şubat Stadyumu’na çadır kent kurdu.

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MERKEZ üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce binada da büyük hasar oluştu. Ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken soğuğun, yağmurun, zaman zaman da kar yağışının etkili olduğu kentte, dün sabahtan itibaren çadır kentler kurulmaya başlandı. AFAD görevlilerince kurulan çadırlar, depremzedelere taleplere göre sırayla tahsis edildi. Çadırlar zaman geçtikçe farklı ve uygun bölgelere kurulmaya devam edildi.

12 ŞUBAT STADYUMU DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kent merkezindeki 12 Şubat Stadyumu’na da çadır kent kuruldu. Yeşil saha üzerine onlarca çadır kuruldu. Dışarıda kalan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan bu çadırlara yerleştirilmeye başlandı. Ardından Fuar alanında AFAD görevlilerince kurulan çadırlar, depremzedelere tahsis edildi. Çadırların farklı ve uygun bölgelere yayılacağı, böylece mağduriyetin önlenmesinin önüne geçileceği kaydedildi. Buralarda Mehmetçik, AFAD ve Kızılay ekipleri su, ekmek, çorba, yemek dağıtımları da yaptı. Kentin çeşitli noktalarına gönüllüler tarafından araçlarla getirilen yardım malzemeleri de depremzedelere teslim ediliyor.

 

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#Deprem#Çadır Kent#Stadyum

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