'Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek'

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Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımlarda bulundu.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.