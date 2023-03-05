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'Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek'

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#Ömer Çelik#Süleyman Soylu#Bursaspor
Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 16:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursa'da oynanan TFF 2'nci Lig maçında tribünde açılan görsellere ilişkin, "Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir" dedi. Bakan Soylu ise, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımlarda bulundu.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı. 

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#Ömer Çelik#Süleyman Soylu#Bursaspor

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