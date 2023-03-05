Bursaspor - Amedspor arasındaki gergin maçta kazanan ev sahibi oldu!

Haberin Devamı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Haberin Devamı

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bursa’daki futbol müsabakasında,

futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.



Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023

BURSASPOR 2-1 KAZANDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Maç önünde ve ilk bölümde gerginlikler yaşanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Enver Cenk Şahin kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler'in sayısını 89. dakikada Gürkan Öztürk attı.

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 25'e yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler 41 puanda kaldı.

Gergin karşılaşma, Bursaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇ SONUNDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sonu futbolcular soyunma odasına girerken, tansiyon yeniden yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve futbolcuları ile Bursaspor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden yatıştırıldı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları ve yöneticilerinin yanına gelerek, tansiyonun düşmesi için uyarılarda bulundu.