MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSpor antrenörünün şüpheli ölümü!
GeriGündem Spor antrenörünün şüpheli ölümü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 01:10 | Son Güncelleme:

Spor antrenörünün şüpheli ölümü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor antrenörünün şüpheli ölümü!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu (21), evinde ölü bulundu. Kerimoğlu’nun ölümü, yapılan ilk incelemede şüpheli bulundu. Kerimoğlu’nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis, soruşturma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu’ndan bir süredir haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu’nu hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kerimoğlu’nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kerimoğlu’nun şüpheli ölümü üzerine, polis, soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Öte yandan Kerimoğlu’nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerimoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi