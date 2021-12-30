Sözlü sınavlarla ilgili MEB'den önemli hatırlatma: Titizlikle incelenecektir

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlarla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan sözlü sınav sürecine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, başvuruda bulunan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı belirtilerek, "Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır" ifadeleri kaydedildi.

'ADAYLARA YÖNELTİLEN SORULAR EŞ DEĞER NİTELİKTE'

Sınava giren adaylara yöneltilen soruların eş değer nitelikte olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11'inci maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir. Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."