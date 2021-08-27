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GeriGündem Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih
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Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih

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Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

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