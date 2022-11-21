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‘Sözleşmeli öğretmen olamaz’

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#Meral Akşener#Öğretmen#İYİ Parti
‘Sözleşmeli öğretmen olamaz’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

İstanbul’da öğretmenlerle buluşan İYİ Parti Lideri Akşener, “Sözleşmeli öğretmen olamaz. Ücretli öğretmen olamaz. Söz veriyoruz; Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün İstanbul Miniatürk’te düzenlenen programda, emekli, çalışan ve atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi. Akşener öğretmenlere seslenirken özetle şunları söyledi: “Sözleşmeli öğretmen olamaz. Böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz. Bu kadar öğretmen yetiştiren üniversite açmayacaksın. Yeteri kadar, gerektiği kadar öğretmen yetiştirip, her birini birinci derecede eğitip sonra da köyden başlayan kalkınmanın neferi haline getiren bu Cumhuriyet’in; bu başarısını ille de ortadan kaldırmak mı lazımdı? Diğer okulları yaydınız, tamam. Hiçbir hesap kitap yok, tamam. Ama öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik konusunda bunları yapmamak gerekiyordu. İster 30, ister 40, ister 20 öğrencisi olsun; köy okulları, öğretmen okulları kapatılmamalıydı. ”

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Köyde büyüdüğünü hatırlatan Akşener, “O köyde bugün doğan kız çocuklarının şansları, benim doğduğum yıllardaki imkânsızlıklara rağmen benim kadar yüksek değil” dedi. Cep telefonundan katılımcılara öğretmen Marşı’nı dinleten Akşener duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

‘Sözleşmeli öğretmen olamaz’

100. YILDA 100 BİN
atama Akşener, sosyal medya hesabından da “24 Kasım’da herkes sadece 1 günlüğüne öğretmenlerimizi konuşacak. Ama atanamayan öğretmenlerimizin derdi yine görülmeyecek. Söz veriyoruz; Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız” mesajını paylaştı.

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#Meral Akşener#Öğretmen#İYİ Parti

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