Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in 9-13 Mart'ta tercihleri alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Boş kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğretmen adayları sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek adına araştırmalarına şu saat itibariyle hız verdi. İşte, konuya dair merak edilenler...

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçlarını bugün içinde açıklayacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları geçmişte, "atama.meb.gov.tr" adresinden T.C Kimlik numarası öğrenilebiliyordu. Bu yıl sonuçların nereden açıklanacağı henüz netleşmedi.

Atama sonuçları, başvuruların yapıldığı "e-devlet" üzerinden de adayların erişimine açılabilir. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

EN ÇOK HANGİ KONTENJANA ATAMA YAPILACAK?

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

ATAMALAR NASI YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.