Sözde hoca yazdı: Cinayet reçetesi

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ANKARA’nın Keçiören ilçesindeki kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin (30), kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021’de hayatını kaybetmişti. Tekin’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin’in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin’in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6’ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan sözde hoca Erdal Kaya’ya ulaşıldığını anlattı.

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VURURKEN ‘CİN ÇIK’ DİYE SÖYLENMİŞLER

Selçuk Tekin, telefonla aradığı cinci hoca Erdal Kaya’nın, “Eşine cinler musallat olmuş, dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım” dediğini belirterek, “Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, ‘Önce eşine 1 kurban keseceksin’ dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada ‘Cin çık cin çık’ diye hep beraber söyledik. Akabinde Sevim Özbaş adlı kişiyi eve getirip hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı” dedi.

Selçuk Tekin’in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin’in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı. Tarafların ifadeleri dehşete düşürdü.

‘KURBAN KESERKEN FENALAŞTI’

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Oklava ile eşini dövdükten sonra Erdal Kaya’yı tekrar aradığını belirten Selçuk Tekin, “Bana ‘Kurban kesersen eşin rahatlar’ dedi. Biz de kurban kesmek için eşimin annesi Hatun Efe, babası Cemal Efe, annem Zöhre Tekin, kardeşim Nuri Tekin, akrabam Muammer Tekin ile eşimi de alarak Yakacık’ta bulunan kurban kesme alanına gittik. Eşim kurban kesmeye giderken oruçluydu. Kurban kestiğimiz sırada eşim rahatsızlandı ve bayıldı. Tekrar aradığım hoca, ‘Bir kurban daha keserseniz eşin kendine gelir’ dedi. Dediğini yaptık ve 2’nci kurbanı da kestik ancak eşim kendine gelmedi. Bunun üzerine hastaneye götürdük ancak hastaneye gittiğimizde öldüğünü söylediler” ifadelerini kullandı.

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‘BEN OKLAVA İLE VURUN DEMEDİM’

Kayseri’de gözaltına alınan sözde hoca Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını belirterek, “Olay günü tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, psikolojisi ile ilgili kendisine danışmak istediğini söyledi. Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekât ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim” dedi.

Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş ise “Yerde yüzükoyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarının simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, ‘İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri’de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. İçindeki cini öldürmeye çalıştık’ dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı” dedi.

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ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık genç kadının eşi Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında ‘eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’, 5 kişi hakkında da ‘suça iştirak etme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.