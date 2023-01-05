Soylu’ya: Görev suçu işledi

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Açıklamalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan İmamoğlu özetle şunları söyledi: “İçişleri Bakanı asla adil değildir. 26 Kasım tarihli açıklamasında neredeyse CHP’li belediyeler kadar AK Partili belediyelerde de soruşturma açtığını ifade etmiştir. AK Partili belediyelerde de personelle ilgili terör soruşturması açtın mı açmadın mı? Cevap ver. Yanıt veremedi. Sayın Bakan terörist sayısı verdi ancak sekiz ay boyunca bu kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmadı. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir.

HANİ YETKİNİZ YOKTU?

İzmir Valiliği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Komisyonu, 14 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantıda bazı belediye çalışanlarının arşiv taramasında sorun buluyor. Valilikteki komisyon yasa gereği bu bilgiyi önce İçişleri Bakanı’na gönderiyor. Bakan işten çıkarılmalarına olur verip imzalıyor. Süreç tamamlanınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketleri, altını çiziyorum Bakan’ın yetkimiz yok dediği iştirak şirketleri İzenerji ve İzelman’dan 15 işçi arşiv araştırmalarındaki olumsuzluk nedeniyle işten çıkartılıyor. ‘Yasaya göre işten çıkarma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor’ dedik. Yasayı bilen, onay makamının İçişleri Bakanlığı olduğunu da bilir. Hani yetkiniz yoktu Bakan Bey?

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PANDORANIN KUTUSU

İçişleri Bakanlığı İstanbul’un 6 AK Partili ilçe başkanlığında da terör ilişkili ya da iltisaklı çalışan bulmuş ve men mi etmiştir? Konu yine işten çıkarma. Bakan Bey valiliklere yollamış. Gönderilen iller arasında Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Erzurum, Kocaeli var. AK Parti büyükşehir belediyeleri. Pandoranın kutusunu siz açtınız.Mevlüt Uysal döneminde Bakan Soylu’nun terör sorunu yok muydu?”

ILIK SU DEMOKRATI DEĞİLİM

Konuşmasında yavaş yavaş ısınan suda haşlandığını farkına varamayan kurbağa örneğini veren İmamoğlu, “10 yıl boyunca suyu yavaş yavaş kaynattılar. Ilık su demokratı olmadık, olmayacağız. Eğer tarihi bir hata yaparak beni ve yöneticilerimi suçlamaya çalışıp İstanbulluların kul hakkına çökmeye kalkarsanız, karşınızda bir kavga-çatışma değil milyonlarca insanın vicdanının gücünü göreceksiniz. Yargıyı nasıl köleleştirdiğinizi mahalle mahalle, sokak sokak anlatacağım” dedi.

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O İTFAİYECİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

İmamoğlu terörle ilişkili olduğu öne sürülen itfaiyeciyle ilgili şu bilgileri verdi: “T.A. isimli iştirak şirketi çalışanımızın Mart 2022’de arşiv araştırması geldi ve özetle terör iltisaklısı olduğu belirtiliyordu. Bu kişiyi de işten çıkardık. Bu arkadaşımız ısrarla geldi, herhangi bir suçlama olmadığını yalvararak dile getirdi. Biz de işin üzerine gittik. Tekrar arşiv araştırması sorduk. 8 ay sonra ikinci yanıt geldi. Herhangi bir suç örgütüyle ilişiği bulunmamaktadır yazıyor. 8 ay önce terörist dediniz, 8 ay sonra pardon terörist değilmiş diyorsunuz. Bu nasıl iş? Üstelik şehit kardeşi. Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek.”