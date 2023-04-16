Soylu: Hilecilere fırsat vermeyeceksiniz, her bir oya sahip çıkacaksınız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında sandık kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Programa Soylu'nun yanı sıra, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve milletvekili adayları katıldı. Deprem bölgesi ile konuşmasına başlayan Soylu, “Deprem bölgesinde afetzedelere yalnız bırakmadık. Son söyleyeceğimi ilk söylüyorum. Onlar başlarına sıcak yuvalarına sokuncaya kadar onları yalnız bırakmayacağım. 730.000’in üzerinde çadır kurduk. 3 milyon insan orada yaşıyor ve bütün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Kalıcı konutların temelleri atıldı. İnşallah bir yıl içerisinde evlerine girecekler. Dükkanları yıkılan esnafları yalnız bırakmadık. 10 bin 600 talep geldi şu anda 6 bin 500 esnafımızı konteynır veya prefabrik şeklinde kendilerine teslim ettik. Bizler büyük bir milletiz. Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine hiçbir ferdi onları yalnız bırakmadı. Ya kendisi geldi ya dua edip desteğini gönderdi. Devlet adamları geldiler. Dediler ki siz bu işi bu kısa zamanda nasıl ayağa kaldırdınız. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

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"ONLARIN ÜMÜĞÜNE ÇÖKTÜK İÇERİDE ZATEN KALA KALA 88 TANE TERÖRİST KALDI"

Sandık kurulu üyelerine çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Burada sandık kurulu üyelerimiz var. Hilecilere fırsat vermeyeceksiniz. Her bir oya sahip çıkacaksınız. Sabah erkenden inşallah sandıkların başında olacaksınız. Sandıklar teslim edene kadar sandıkları koruyacaksınız. Ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa’dan Allah'ın izniyle patlayan AK Parti oylarıyla Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacaksınız. Siz büyük mücadelelerin insanısınız. Bugün bu ülkeyi buralarda yetişen sizin evlatlarınız Amerika’yla Avrupa'yla pazarlık masasına oturan değil ben sadece Allah'ın ve milletin önünde eğilirim diyen yönetiyor. Bize gitsin diyenler kimi getirecekler. Kuzey Irak’ta ve Suriye’de terör örgütünün peşinden koşuyoruz. Onların ümüğüne çöktük içeride zaten kala kala 88 tane terörist kaldı. Onları da Cumhuriyetin 100'üncü yılına yetiştirmeden 29 Ekim 2023’te ya teslim olacaklar. Ya da gereğini yerine getireceğiz." diye konuştu.

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Yeni üretilen milli otomobil Togg ve uzaya gönderilen İMECE uydusu ile ilgili açıklamaya yapan Bakan Soylu "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki Türkiye ilk arabasını yaptı. Bizden sonraki gençler daha çok arabalar, uçaklar yapacaklar, savaş gemileri yapacaklar. İMECE uydusu yerli ve milli uzaya fırlatıldı dört gün önce Anadolu uçak gemisi seyrüsefere çıktı. Önümüzdeki günlerde Allah nasip edecek Sakarya gazı sistemin içerisine doğal gaz olarak girecek” şeklinde konuştu.