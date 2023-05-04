Soylu: Bay bay Kemal'e Togg verelim de iki tarafına Selo ile Apo'yu mu oturtsun?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turgut Reis Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla seslendi. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız beni İçişleri Bakanı olunca çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu belediyeler, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeler teröre para veriyor' dedi. 'Süleyman, 9 yaşındaki çocukları alıp, bunları dağa getiriyorlar' dedi. 'Süleyman, bunlar burada festivaller yapıyorlar. Çocukların beynini yıkıyorlar ve burada PKK'nın her yerden haraç almasını sağlıyorlar. Bunları derhal görevden alacaksın' hani derler ya, körün istediği bir göz, bana gelmiş iki göz. 2 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirdik. Hepsini derdest ettik aldık. Peki ne oldu? Söyleyeyim. Millet orada hizmetle buluştu. Yolla buluştu. Altyapıyla buluştu. Gençlik merkezleriyle buluştu. Kadın merkezleriyle buluştu. Turizm merkezleriyle buluştu. Devlet her türlü hizmeti yaptı ve hizmetle buluştu. Şimdi Hakkâri'de 26 çocuk TIP fakültesini kazandı. 2019'da sıfırdı. 2018'da sıfırdı. 2017'de sıfırdı. 2016'da sıfırdı. Yüzde 64,5 turizm geliri arttı. Yüzde 107 TIP fakültesini kazanan çocukların sayısı arttı" dedi.

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"BAY BAY KEMAL'E TOGG ARABASINI VERELİM DE ARKA İKİ TARAFINA SELO İLE APO'YU MU OTURTTURSUN"

Bakan Soylu, "14 Mayıs'ta, kıymetli Turgut Reis Mahalleliler, 14 Mayıs'ta inşallah Recep Tayyip Erdoğan şu muazzam tabloyla, şu muhteşem tabloyla yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilecek. Buraya TOGG arabasıyla geldim. Gelirken de buraya yüzlerce, binlerce vatandaşımızla trafikte beraber geldiğimiz vatandaşımıza selam vererek geldim. Birisi dedi ki, 'Bakanım bu muhalefet, dün akşam sana soru sordular dedi. Bu muhalefete dedi niye bu Togg arabalarından vermediniz diye'. Dedim ki evet sordular. Ama dedim cevabı tam orada vermedim. Sana vereyim mi dedim. 'Ver dedi' Biz dedim bay bay Kemal'e Togg arabasını verelim de arka iki tarafına Selo ile Apo'yu mu oturttursun? Kıymetli hemşerilerim, kıymetli Turgut Reisliler, şurada şu insanlar şahit olsun. Şu gök şahit olsun. Şu benim ülkem, güzel ülkem şahit olsun. O taziye ziyaretlerine gidiyorlar ya. 14 Mayıs'tan sonra onları salya sümük defalarca taziye ziyaretine göndermeyen namerttir. O Amerikalı generalleri namerttir" diye konuştu.

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