Soylu açıkladı: Rakamlarla yeni Türk vatandaşları

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200 BİN 950 SURİYELİ

“Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. 113 bin 654’ü reşittir, 60 bin 930’u erkek, 52 bin 724’ü kadındır. 87 bin 296’sı çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bin 69’dur. Bunun 17 bini Türkmen’dir.

Uygur Türkleri’nin bir kısmının ikâmeti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Şimdi biz hepsini uzun dönemli ikâmete çevirdik.

Uygur Türkleri dahil olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan ve Orta Asya’daki Türk soylular dahil olmak üzere hepsine İstanbul’da Özel Türk Soylular Ofisi kurduk. Bütün hizmetlerini oradan alıyorlar. Şu anda 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu ve yine 2 bininin de vatandaşlık işlemleri devam ediyor.

101 bin 995 Ahıska Türkü vatandaş oldu. Şimdi 2 bin Ahıska Türkünü daha Bitlis Ahlat’ta iskâna tabi tutuyoruz.

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25 BİN YATIRIMCI

25 bin 969 yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkı kazandı. Yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar. Bu insanların sadece emlak yatırımı değil, iş ve gayrimenkul yatırımları da var.

Genel olarak, evlenme yoluyla ve istisnai olarak 3 tür Türk vatandaşlığı kazanma yöntemi var. İl güvenlik soruşturmalarından da geçiriliyorlar.

REDDEDİLENLER

Mülakat, il güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca görülen ile taksirli suçlar hariç ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi 6 aydan fazla hapis cezası alanların başvuruları reddedilir.”