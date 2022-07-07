Söylemez söylemedi

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KKTC’de otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine dair hazırlanan iddianameye, Söylemez kardeşler çetesinin yöneticisi Mehmet Faysal Söylemez’in İstanbul Emniyeti’nde ‘şüpheli’ sıfatıyla alınan ifadesi de girdi.

SUSURLUK’U HATIRLAMADI: İddianamede ‘son derece profesyonelce’ işlendiği anlatılan Falyalı cinayetinin planlama sürecinde yer aldığı bildirilen malulen emekli hava astsubayı Mehmet Faysal Söylemez, Susurluk kazasının yaşandığı 1996 yılına dair sorulara “O yıl hakkımda adli işlemler yapıldı. Ancak bu olayları anlatmak istemiyorum zaten hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

DETAY YOK: Baz istasyonu kayıtları da sorulan Söylemez, Ankara’da olduğu dönemde orduevinde kaldığını anlatarak, “Bir gece Tandoğan Astsubay Evleri’nde bir gece de Tandoğan Etiler Orduevi’nde kaldıktan sonra karayolu ile gittiğim ve ismini vermek istemediğim arkadaşımla İstanbul’a geldik. Bunu detaylandırmak istemiyorum” dedi.

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TELEFON SİNYALİ: Olayın tetikçileri arasında gösterilen Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare ile cep telefonunun aynı yerden sinyal vermesini ise “tesadüf” diye savundu. Söylemez, cinayet günü ve sonraki gün telefonunun neden kapalı olduğu sorusunu da “Telefonum hiç kapatmam ancak 8 Şubat ile 10 Şubat arasında baz vermemesi hakkında bilgim yoktur” şeklinde cevapladı.

HATIRLAMADIĞIM, BİLMEDİĞİM...: Suikasta ‘içeriden’ bilgi vererek yardımcı olduğu öne sürülen Cemil Önal’a ait uçuş bilgileri cep telefonunda bulunan Söylemez, bununla ilgili de şöyle dedi: “Kardeşim Mustafa Söylemez, Falyalı cinayetinden gözaltına alındıktan sonra tarihini hatırlamadığım bir günde bana yine şu anda hatırlamadığım, kimin getirdiğini bilmediğim bir şahıstan bana bu bilgi fiziki olarak geldi. Ben de avukat Atalay Burak’a gönderdim. Neden gönderdiğimi de hatırlamıyorum.”

Söylemez, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de öldürülmesinin ardından tutuklanmıştı.

KÖSTEBEK POLİS BULUNDU

Soruşturmada cinayet öncesi Halil Falyalı’nın adamı Cemil Önal’ın uçuş bilgilerinin sistemde sorgusunu yapan polis memuru da tespit edildi. Polis hakkında açılan soruşturma devam ediyor.

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3’ÜNCÜ DENEMEDE ÖLDÜRÜLDÜ

İDDİANAMEYE göre Halil Falyalı üçüncü suikast denemesinde öldürüldü. İlk girişim 21 Eylül 2021 için planlanmıştı. Ancak Falyalı tutuklandığı için eylem yapılamadı. İkinci deneme ise cinayetten bir gün önceydi. Ancak Söylemez’in gözcüsü tuvalete gidip, Falyalı’nın otelden çıktığını bildiremeyince eylem gerçekleştirilemedi. Sonraki gün Falyalı öldürüldü.