Soykırım yalanına karşı hakikati savunacağız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda Kurul üyeleri, ‘yeni Anayasa’, ‘anti-demokratik girişimler’ ve ‘sözde Ermeni soykırımı iftirası’ konuları üzerine fikir teatisinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

‘SİVİL ANAYASA’ VURGUSU

“Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir. Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımız, sözde Ermeni soykırımı yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir.”

YİK ÇANKAYA’DA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplanan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, ‘yeni Anayasa’, ‘anti-demokratik girişimler’ ve ‘sözde Ermeni soykırımı iftirası’ konuları üzerine görüş alışverişinde bulundular.

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