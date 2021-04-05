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GeriGündem Son dakika... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı! Alihan Ş. gözaltına alındı
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Ali TİNBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı! Alihan Ş. gözaltına alındı

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Son dakika... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı! Alihan Ş. gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Alihan Ş. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük Alihan Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. A.Ş.'nin, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye  sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar infial yaratmıştı Alihan Ş. gözaltına alındı

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