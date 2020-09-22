Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla 1 tabanca, 2 tüfek, örgütsel kitap, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.