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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

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Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla 1 tabanca, 2 tüfek, örgütsel kitap, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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