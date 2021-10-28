Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 11 Suriyeli gözaltında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şebnem katledildi, Türkiye yandı Katili kendini böyle savunduŞebnem katledildi, Türkiye yandı! Katili kendini böyle savundu#Şebnem Şirin
Karar açıklandı ve suçlu bulundu Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...Karar açıklandı ve suçlu bulundu! Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...#Emiliano Sala
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medyada muz yeme görüntüleri infial yaratmıştı 11 Suriyeli gözaltındaSosyal medyada 'muz yeme' görüntüleri infial yaratmıştı! 11 Suriyeli gözaltında#İstanbul
Merkelden sürpriz hamle Erdoğanla görüşmesine o isim de katılacakMerkel'den sürpriz hamle! Erdoğan'la görüşmesine o isim de katılacak#Merkel
Kripto paralarda flaş hareket Bitcoinde neler oluyorKripto paralarda flaş hareket! Bitcoin'de neler oluyor?#Kripto Para Piyasaları
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...#Şahap Kavcıoğlu
Bakan Özer açıkladı: Anaokullarındaki karantina süresi değiştiBakan Özer açıkladı: Anaokullarındaki karantina süresi değişti#Koronavirüs
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Bu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyorBu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyor!#Koronavirüs
Prenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu Son kararı açıkladıPrenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu? Son kararı açıkladı#Prens Albert
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 11 Suriyeli gözaltında

#İstanbul#Sosyal Medya#Muz

Sokak röportajı sırasında bir kişinin "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine sosyal medyada Suriye uyruklu bazı kişiler muz yiyerek paylaşım yapmıştı. Tepkilere neden olan görüntülerin ardından Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı, 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınanlar "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti.

Polis, 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı.

Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyada muz yiyerek paylaşım yapan 11 Suriyeli gözaltında

Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği kaydedildi.

İlgili Haberler:

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem olduAlec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldüTüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sosyal Medya#Muz

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi