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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.08.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada müstehcen yayın yapıyordu... Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

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Sosyal medyada müstehcen yayın yapıyordu... Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu B.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A. isimli kişi dün polis ekiplerince Arnavutköy’de gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

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