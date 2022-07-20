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Sosyal medyada gündem olmuştu! Ördekler İçişleri Bakanlığı'nın koruması altında

#Ankara#Ördek#İçişleri Bakanlığı
Sosyal medyada gündem olmuştu Ördekler İçişleri Bakanlığının koruması altında

İstanbul Bahçeşehir'deki gölette bir kadının ördekleri çantasına koyarak çaldığı iddia edilmişti. Tepki çeken görüntülerin ardından gerçek ortaya çıkmış, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri "Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık" demişti. Zuheyri ailesi ördeklerin koruma altına alınmasını istedi, ekipler harekete geçti. Aileden alınan ördekler koruma altına alındı, Ankara'ya götürüldü. Ördeklere bundan sonra Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.

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Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada gündem olmuştu Ördekler İçişleri Bakanlığının koruması altında

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, “Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'Bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık" dedi.

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ÖRDEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Sosyal medyada çok tartışılan görüntülerin ardından dün ördeklerin sahibi aile ile irtibata geçildi. Zeynep El Zuheyri, ördeklerin korunma altına alınmasını istedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına gitti ve ördekleri teslim aldı.

Ördekler uygun koşullarda HAYDİ ekiplerince Ankara’ya getirildi ve Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alındı.

Sosyal medyada gündem olmuştu Ördekler İçişleri Bakanlığının koruması altında

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#Ankara#Ördek#İçişleri Bakanlığı

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