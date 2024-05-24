Sosyal medyada gördüğü köpeği sahiplenmek istedi, dolandırıldı! 3 kişi hakkında dava

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Ankara'da oturan Gamze T., sosyal medyada gördüğü ilandaki köpeği sahiplenmek için telefonla iletişime geçti. Kendisini 'Can' olarak tanıtan kişi Gamze T.'ye köpeği ücretsiz verebileceğini, ancak Artvin'de bulunan hayvanı 'Pet taksi' ile gönderebilmek için 690 lira taşıma ve olası kazaya karşı köpeğin sigortalanması için 2 bin 250 lira ödemesi gerektiğini söyledi.

Gamze T., kendisine verilen Orçun K.'ye ait banka hesabına toplam 2 bin 940 TL yatırdı. Gamze T., daha sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp savcılığa şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yapılan araştırmada Gamze T.'nin iletişim kurduğu telefon numarasının yabancı uyruklu biri adına kayıtlı ve havale yaptığı banka hesabının ise Orçun K.'ye ait olduğu belirlendi.

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3 KİŞİ HAKKINDA DOLANDIRICILIKTAN DAVA

Hesaptan parayı ise Habip A.'nın çektiği, kamera görüntüleriyle saptandı. Orçun K., ifadesinde söz konusu banka hesabına ait kartını arkadaşı Habip A. aracılığıyla tanıdığı Mustafa Ç.'ye verdiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Orçun K. ve Mustafa Ç. de suçlamayı kabul etmedi. Soruşturma sonunda şüpheliler Orçun K., Habip A. ve Mustafa Ç. hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının açık olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.