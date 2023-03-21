Sosyal medyada çok konuşulan Bağcılar’daki binanın yıkımına başlandı

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İstanbul Bağcılar'daki Uğurlu Apartmanı'nın 1995 yapımı bina 1999 Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapılmayan bina için yıkım kararı verildi. 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan 8 katlı binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında aynı anda 3 farklı noktada da yıkımlar yapıldı.

HAK SAHİPLERİNE 48 AY BOYUNCA 3 BİN 500 LİRA KİRA ÖDENECEK

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise vinç yardımıyla binanın üst kısmına çıkarılan kepçe yıkıma başladı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira ödenecek.

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“BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Dönüşümle birlikte burada daha güzel, güvenli ve modern bir bina olacak. Bağcılar’da en önemli gündemimiz kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızın rahatı, güveni ve huzuru için çalışmalara gece gündüz devam ediyoruz. Binayla ilgili yıkım kararı 2022 yılının aralık ayında alınmıştı. Birinci gündemimiz kentsel dönüşümdür. Son 1 yılda kentsel dönüşüme yoğun bir şekilde ağırlık veren altyapı çalışmaları oluşturduk. Malikler binanın kentsel dönüşüme girmesi için bize müracaat etti, Burada yeni bir yapı inşa edeceğiz. Riskli bina statüsüne girdi, hak sahiplerine kira ve kredi yardımından faydalanmış olacaklar. Son 1 yılda yıkım kararı alınmış bin 500 bağımsız bölümü yıktık. Konut ve işyeri olmak üzere bin 500 bağımsız bölümünün de yıkım kararı alındı önümüzdeki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.