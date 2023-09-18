Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşmıştı! İfadesi ortaya çıktı

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Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Safa Yasin Ö.’nün (19) ifadesi ortaya çıktı. Yasin Ö.'nün ifadesinde "Ben alkol etkisi altında böyle birşey yaptım. Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi. " dediği öğrenildi.

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan Safa Yasin Ö.(19) İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı.

Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13 Eylül Çarşamba günü Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi için hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

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"MİZAH AMAÇLI BİR FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Safa Yasin Ö. emniyetteki ifadesinde, "Cami içinde vodka ile fotoğraf çektim. Bardak boştu. Camii içinde alkol almadım. Sadece mizah amaçlı bir fotoğraf çektim ve sosyal medya platformunda bir kanalda gönderi olarak paylaştım. Dosyadaki diğer paylaşımlarda ofansif mizah olarak paylaştım. Kimseye kızmak ve rencide etmek istemedim. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben Müslüman bir insanım. Ailem dindardır, namazında olan insanlardır. Ben kimsenin diniyle dalga geçmek aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığım paylaşımdan dolayı pişmanım" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sefa Yasin Ö.’nün Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede, "Ben alkol etkisi altında böyle birşey yaptım. Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi. Son 1 yıldır dinle ilgili kafamda bazı soru işaretleri ve kararsızlıklarım var. Ailemle bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Bunu tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Bu paylaşımı yaptığımı kabul ediyorum ancak dediğim gibi kararsız bir yapım var. Bu nedenle gel gitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Çok pişmanım olayın buralara gelebileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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