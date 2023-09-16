×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Cami#Alkol
Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 00:11

Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan sosyal medya kullanıcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve ''3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse ö diye yazan S.Y.Ö. isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen S.Y.Ö, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan kişi yakalandı

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S.Y.Ö isimli kişinin yakalandığını "Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." notuyla duyurdu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Cami#Alkol

BAKMADAN GEÇME!