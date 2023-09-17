Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan kişi tutuklandı

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İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." diye yazan Safa Yasin Ö.(19) isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı.

Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.