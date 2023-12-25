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Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı

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#Küçükçekmece#Sosyal Medya#Kavga
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:13

Küçükçekmece’de bir kişi, sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyi, çıkan kavgada, tabancayla bacağından vurdu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün 17.40 sıralarında, İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışan ve birbirini tehdit eden B.T. ve F.D., bir sokak üzerinde bir araya geldi. Ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T., yanındaki tabancayla F.D.’yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken şüpheli, olay yerine gelen babası ve arkadaşları ile birlikte uzaklaştı. Yaralanan F.D.'nin de yakınlarının olay yerine gelerek taraflar arasında arbede çıktığı iddia edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli B.T.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli B.T., babası ve arkadaşlarının olay yerinden ayrılması ve babanın yaralıyı tehdit ettiği anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise olay yerinin yakınında toplanan kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor.

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Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı

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#Küçükçekmece#Sosyal Medya#Kavga

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