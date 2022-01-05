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Yunus Gezer kimdir? Sosyal medya Yunus Gezer isimli profilden paylaşılan intihar mektubunu konuşuyor

#Yunus Gezer#Yunus Gezer İntihar#Yunus Gezer Mektup
Yunus Gezer kimdir Sosyal medya Yunus Gezer isimli profilden paylaşılan intihar mektubunu konuşuyor

Sosyal medya Yunus Gezer isimli profilden paylaşılan intihar mektubunu konuşuyor. 25 yaşındaki Yunus Gezer, sosyal medya hesabından paylaştığı mektup ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Yunus Gezer’in intihar mektubu Twitter'da kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Mektubu paylaşan kullanıcılardan biri Yunus Gezer'in bir süredir intihar paylaşımlarını beğendiğine dikkat çekti. Peki, Türkiye gündemine oturan Yunus Gezer kimdir?

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Yunus Gezer, sosyal medyada paylaştığı mektubun ardından yaşamına son verdi. Mektubun sosyal medyada yayılması ardından Gezer’in yakınları hemen polise haber verdi. Gezer’in evine giden polis ve sağlık ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İzmir’e üniversite okumak için gelen gencin mektubunda yazdıkları ise gündem oldu.

Twitter hesabında paylaştığı mektupta "Sevgiden başka bir şey istemedim. Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi.” İfadelerini kullanan Gezer, “Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.” Sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

 Yunus Gezer kimdir? 

Profilinden yayınlanan intihar mektubuyla bir anda Türkiye gündemine oturan Yunus Gezer, 25 yaşında ve üniversite öğrencisi. Aslen Aydınlı olan Yunus Gezer, üniversite okumak için İzmir'e gitmiş.

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