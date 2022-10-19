‘Sosyal medya tehlikeli bir mecra’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“(Bartın’daki maden faciası) Hakikaten üzüntümüz tarifsiz ve tanımsızdır. Elbette malum patlamaya yol açan kusur, ihmal ve eksik olarak değerlendirebilecek ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkarılacaktır. Bu konunun biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Eğer facianın failleri varsa, bunlar tespit edilirse adli ve idari açıdan muhakkak hesabı da sorulacaktır.

SAYIŞTAY RAPORLARI

Henüz acılarımız çok tazeyken, Sayıştay’ın 2017 ile 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü’yle ilgili bölümleri birdenbire servis edip suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır. Biz Sayıştay raporlarının değerini, muhtevasındaki tespit ve teklifleri elbette inkâr etmiyoruz. Fakat Sayıştay raporlarının art niyetliler eliyle siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini ise son derece mahsurlu buluyoruz.

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KILIÇDAROĞLU’NA: ERGENLER GİBİ...

New York’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu’nun ABD’de ne yaptığı, kimlerin eline ve avucuna baktığı az çok bellidir. Sekiz saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur. Kılıçdaroğlu’na soruyorum, o gizemli sekiz saat içinde neredeydin? Kimlerle fiskos yaptın? Kılıçdaroğlu bu sekiz saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. Şimdi de teşekkül etmiş bir İP heyeti, ABD’ye gidecekmiş. İP’in de yolu yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı ve işbölümü yapılmıştır.

ÇEKİCİ KAFANA VURURSAN

Sosyal medya tehlikeli bir mecradır. Yalan ve iftira mahiyetli haberlerin önüne geçilmesi iç barış ve huzur ortamı için büyük bir zaruretti. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? CHP’li bir milletvekili, eline çekici alıp Genel Kurul kürsüsünde telefon kıracak kadar alçalabilmiştir. Sen o çekici telefona değil, kafana vurursan belki ayılabilir, kendine gelebilirsin. Bu haliyle çekicin mesela kalaşnikoftan ne farkı vardır?”

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Meclis’te konuşma yapan Bahçeli’nin parmağındaki ay yıldızlı yüzük dikkat çekti.

ABD ELÇİSİNE SERT YANIT

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in, “Ege’de taraf tutmuyoruz” yönündeki açıklamasıyla ilgili soru yöneltilen Bahçeli, “Aptallar herkesi aptal zannetmesin. Türkiye’de aptal yok, zekâ var” yanıtını verdi.

GAZİLERLE SOHBET ETTİ

Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısını izlemeye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti. Gaziler, Bahçeli’ye üzerinde Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu bir Türkiye haritası maketi hediye etti.