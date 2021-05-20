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Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN/ SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Sosyal medya semaver anıtını konuşuyor! Vezirköprü Belediye Başkanı tepki gösterdi: 'Tamamen bir oyun'

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Samsun’un Vezirköprü ilçesinin girişine 4 yıl önce yerleştirilen 5 metre boyundaki yassı semaver anıtı sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Tepki gösterenler heykelin kaldırılmasını istedi. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, “Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz" derken, ilçeye daha önce koyulan semaver anıtı ise 1 gün kaldıktan sonra tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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  • Vezirköprüdeki semaver anıtı tepki çekti
  • Vezirköprüdeki semaver anıtı tepki çekti
  • Vezirköprüdeki semaver anıtı tepki çekti
  • Vezirköprüdeki semaver anıtı tepki çekti
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Vezirköprü ilçesinin girişinde 2017 yılında yapılan yaklaşık 5 metrelik yassı semaver anıtı, son günlerde sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlçeye özgü coğrafi işaret tescili alan yassı semaverin anıtını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu. Kullanıcılar anıtın kaldırılmasını istedi. Yöre halkı ise eleştirilere tepki göstererek anıtın ilçenin sembolü olduğunu belirtip yerinde kalmasını istedi.

Semaver anıtının ilçenin sembolü olduğunu söyleyen Bekir Arslan, “Vezirköprü’nün güzelliği ve bizi temsil ediyor, neden kaldırılsın? Kime ne zararı var?” diye konuştu.

Mehmet Minaz ise, “Semaver maketi güzel bir şey, neden kaldırsınlar. Kaldırmalarını istemiyorum. Ben 65 yaşındayım bu semaverden zevk alıyorum. Semaveri seviyoruz, çünkü Vezirköprü’nün sembolü” ifadelerini kullandı.

'HALKIMIZIN BENİMSEDİĞİ SEMBOLDÜR'

Semaverin ilçe ile özdeşleştiğini belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, “Yıllar öncesine dayanan ve halk tarafından benimsenmiş bir semboldür. Tarlada, evde, bahçede ve piknik alanlarında oldukça kullanışlı bir aletimizdir. Yassı semaverin tescilini yaptık, coğrafi işaretini aldık. Yassı semaveri Vezirköprü’nün öz malı olarak görüyoruz. Halkımız tarafından sahiplenilmiş ve korunarak bu zamana kadar geldi. Biz semaver maketini 4 yıl önce şehrin girişine koyduk ve orada muhafaza ediyoruz. Yöresel bedesten dediğimiz çarşımızda bunun imalatı yapılıyor. El sanatı olarak biraz zayıf bir aşamada ilerliyor ama önümüzdeki günlerde çoğaltılması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu el sanatını unutturmak istemiyoruz" dedi.

Sosyal medya semaver anıtını konuşuyor Vezirköprü Belediye Başkanı tepki gösterdi: Tamamen bir oyun
Anıtın kimseye zararı olmadığını ve sosyal medyada neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz” dedi.

İLK YAPILAN ANIT 1 GÜN KALMIŞTI

Vezirköprü ilçesinin simgesi olan semaver için 4 yıl önce belediye tarafından yaptırılan anıt beğenilmedi. Konulduğu alanda sadece 1 gün kalan anıt, eleştiriler üzerine kaldırıldı. Yerine ise şu anki 5 metre boyundaki yassı semaver anıtı konuldu.

Sosyal medya semaver anıtını konuşuyor Vezirköprü Belediye Başkanı tepki gösterdi: Tamamen bir oyun

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