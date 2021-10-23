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Sosyal medya hesabını çalıp, 150 bin liralık vurgun yaptılar

#VAN#Sosyal Medya#Dolandırıcılık

Van'da iş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, bahis sitesini öven ve sahte dekontla 'Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımlarında bulunarak takipçilerini 150 bin lira dolandırdı. İsaoğlu, "Lütfen kimse bu paylaşımlara itibar etmesin" dedi.

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İş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun geçen hafta cumartesi günü sosyal medya hesabı çalındı. Hesaptan bahis sitesini öven ve "Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımları yapılarak, takipçilerden para istendi. Bu paylaşımlara inanan bazı takipçiler, dolandırıcılara 150 bin lira kaptırdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İsaoğlu, sosyal medya hesaplarından bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kentte birçok sektörde iş yaptığını belirten İsaoğlu, "Sosyal medya hesabımdan hakkımda şikayet olduğuna dair mesaj aldım ve ardından gelen linki tıkladığımda hesabımı ele geçirdiler. Daha sonra benim sayfamdaki kişilere benim adımdan mesajlar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlara itibar eden kişiler, ben olduğumu düşünerek para göndermişler. Bununla alakalı çok üzgünüm. Sadece benim bildiğim 150 bin lira dolandırıldığına şahidim, çünkü ellerinde dekontları var. Son mağdur olan kişi ise 83 bin lira para kaptırdı. Kimse kazandığı parayı sosyal medyadan paylaşmaz. Para kaptıran kişilerden birinin durumu çok kötü ve çok borcu varmış. Bunlar intihara kadar sürüklenen olaylar. Nasıl halen itibar ediliyor anlayamıyorum ve halen sayfamdan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bence bu konuda önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

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#VAN#Sosyal Medya#Dolandırıcılık

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