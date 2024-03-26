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Sosyal medya fenomeni yaşadığı şiddeti anlattı

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#Merve Taşkın#Merve Taşkın Şiddet#Merve Taşkın Fenomen
Sosyal medya fenomeni yaşadığı şiddeti anlattı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

MÜSTEHCEN fotoğraflarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

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Fotoğrafların 3 ay önceye ait olduğunu belirten Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. 3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu... İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. ‘O’ da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Özsaygımı fazlasıyla kaybettim.

‘ÖLMEDİĞİME ŞÜKREDİYORUM’

Şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi. Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum. Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz.”

 

 
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