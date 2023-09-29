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Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail oğlunu evlendirdi! Binlerce kişi katıldı, 7 milyon TL'lik takı takıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tıvorlu İsmail#DÜĞÜN#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 19:56

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sosyal medyada fenomeni Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan’ın oğlunun düğününde 7 milyonluk liralık takı takıldı. Tıvorlu İsmail, "Herkesin düğününe gidiyordum, bugün benim düğünüm, çok kişi geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel ekipler burada hepsine çok teşekkür ederim.’’ dedi.

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Şarkıcı ‘Tıvorlu İsmail’ olarak bilinen İsmail Aşkan’ın oğlu Mazlum Aşkan (28), hayatını Iraklı Zine Ataman (25) ile birleştirdi. İki gün iki gece süren düğünde 7 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. Düğüne Belediye Başkanı Habip Aşan, Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları ile internet fenomenleri, yurt dışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail oğlunu evlendirdi Binlerce kişi katıldı, 7 milyon TLlik takı takıldı



Düğünde hiçbir masraftan kaçmayan sanatçıyı, yerel sanatçı arkadaşları da yalnız bırakmadı. 5 bin davetlinin katıldığı yemekli düğünde 130 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi. Oğlunun düğününde konuşan Tıvorlu İsmail, "Herkesin düğününe gidiyordum, bugün benim düğünüm, çok kişi geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel ekipler burada hepsine çok teşekkür ederim.’’ dedi.

Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail oğlunu evlendirdi Binlerce kişi katıldı, 7 milyon TLlik takı takıldı



Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Ülkede tanınmış kişi olan Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe bugün her yerden gelenler var. Çok güzel bir görsel şölen oluyor. Bu tür kalabalık düğünler huzurun simgesi aslında." diye konuştu. Öte yandan Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğünü için 4 milyon liralık masraf yaptığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail oğlunu evlendirdi Binlerce kişi katıldı, 7 milyon TLlik takı takıldı



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#Tıvorlu İsmail#DÜĞÜN#Sosyal Medya

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