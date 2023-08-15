Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan'ın acı ölümü... Kız arkadaşının paylaşımı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözden Kaçmasın 2 kişiyi öldüren motosiklet magandası şımarmak istemiş Haberi görüntüle

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kendisi gibi Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

3 TEMMUZ'DA KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Kazada hayatını kaybeden motosikletçi Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında, "2022 son kıyağını yaptı ve seninle tanışmamı sağladı, sonrasında tüm ezberleri bozdum. Bu zamana kadar sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyormuşum, seninle öğrendim sevgilim. İçimdeki iyiyi hep diri tuttuğun için, ellerini ellerimden ayırmadığın için minnettarım. Ömrümün sonuna kadar seninle yol yürümeye, sürmeye hazırım" yazdığı görüldü.



