2 kişiyi öldüren motosiklet magandası şımarmak istemiş

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İSTANBUL Eyüpsultan’da cuma akşamı meydana gelen olayda 23 yaşındaki Murat Vermez, motorcu arkadaşlarını görmek için Pirinççi köyüne gitti. Arkadaşıyla görüştükten sonra da gruptaki Nazlıcan Yolcu, binecek motosiklet kalmayınca Vermez’in motosikletinin arka koltuğuna oturdu. Vermez, Yolcu’yu gideceği yere götürüp bırakacaktı. Murat Vermez’in bir arkadaşı, cep telefonunu Nazlıcan Yolcu’ya vererek seyir halindeyken kendilerini videoya çekmesini istedi. Grup, Pirinççi köyü Göl mevkisine geldiğinde yine motoruyla yolda seyreden Berkant Keskin hız yaparak motosikletlilerin arasından sıyrıldı. Hızla seyrederken de motosikleti sağa-sola yatırarak Murat Vermez’in motosikletine yaklaştı. Bu sırada Vermez’in motosikletine sağ taraftan vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Murat Vermez ve arkasında oturan Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.

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Murat Vermez

VİDEO ORTAYA ÇIKARDI

Olay ilk başta kayıtlara ‘trafik kazası’ olarak geçti. Bir gün sonra ise görüntülerin çekildiği telefonun sahibi olan Murat Vermez’in arkadaşı, videoyu acılı aileye ulaştırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın seyri bir anda değişti. Berkant Keskin, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ŞAKA YAPIYORDUM

Keskin, jandarmadaki ifadesinde, “Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum” dediği ortaya çıktı. Keskin’in sosyal medya hesabından da daha önce ‘şımarığım’ ifadeleriyle fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Berkant Keskin, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZLICAN SON ANLARI ÇEKMİŞTİ

SİLİNMEYE çalışılan videonun, gruptaki bir kişinin akrabası tarafından kendilerine ulaştırıldığını söyleyen Murat Vermez’in kuzeni Cüneyt Polat, “Murat o ekipten sadece bir kişiyi tanıyordu, onu görmeye gitmiş, sonra da birlikte turlamaya gitmişler. Nazlıcan isimli tanımadığı kızı da yer olmadığı için gidecekleri yere götürmesini istemişler, Murat da kabul etmiş. Bu sırada Murat’ın tanıdığı arkadaşı, cep telefonunu Nazlıcan’a verip kaydetmesini istemiş. Nazlıcan yolculuğu kaydederken Berkant arkadan yaklaşıyor, sağdan geçerken Murat’ın motosiklete vuruyor. Hakimiyeti kaybedince, ikisinde de kask olmasına rağmen düşerek hayatlarını kaybettiler” dedi.

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DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Videonun ortaya çıkmasıyla dosyanın seyrinin değiştiğini belirten Cüneyt Polat, “Nazlıcan’ın çektiği video, Murat’ın tanıdığı arkadaşının telefonundaydı. Silmeye çalıştılar, olay kapanmak üzereyken bu arkadaşın akrabası videoyu bize ulaştırdı ve gerçek ortaya çıktı, suçluyu tutukladılar” dedi.