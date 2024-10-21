Soruşturulan isim CHP’den istifa etti 

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İstifanın ardından Hürriyet’e konuşan Yılmaz, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin, “Duyduklarımız bizim de kanımızı dondurdu. Partimi zor durumda bırakmamak için istifa ettim. Kim suçluysa o yargılansın” dedi.

BAKANLIĞIN TAKDİRİ

“Hukuki süreç devam ediyor. Bir göreyim neyle suçlanıyorum?” diye konuşan Yılmaz “Tapeleri de tam görmek istiyorum. Adım geçmiyor tapelerde” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile buluşmadığını da belirten Yılmaz “Sayın Ekrem İmamoğlu’yla buluşmadık ama genel başkan yardımcılarımızdan oluşan bir heyet ve il başkanımızla bir istişare yaptık. Bu suça karışmışsam zaten onun hesabını vereceğim. Ama karışmamışsam da, sırf siyasi kimliğimden dolayı hedef olmak istemiyorum. Partinin elini rahatlatmak için istifa ettim. Hastanemizin kapatılması, soruşturma gereği bakanlığımızın takdiri. İdare mahkeme yolumuz da var. Hukuki sürecin sonucunu bekliyorum. Kendimize ve vicdanımıza güveniyoruz” dedi.