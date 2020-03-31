Soru İşareti Nedir? Soru İşareti Nerelerde Kullanılır? Soru İşareti Kullanımı Ve Örnek Cümleler

Noktalama işaretleri düşüncelerin ve duyguların açıkça ifade edilebilmesi için kullanılır. Cümle içerisinde duraklama gerektiren noktaların belirlenmesi, okurken daha kolay anlaşılma, vurgu ve tonlamalar gibi birçok özellik neden ile yazılarda kullanılır. Türk dil kurumunun da belirlediği bazı özelliklere göre cümlelerde soru işareti kullanılabiliyor. Soru işaretinin kullanımının birden fazla nedeni bulunuyor.

Soru İşareti

Soru işareti genel olarak cümle sonlarında kullanılan bir noktalama işaretidir. Cümle içerisinde bir soru sorma anlamı var ise cümle sonunda noktalama işareti olarak soru işareti kullanılmaktadır. Cümle içerisinde soru ifadesinin bulunmasının yanında bazı farklı nedenler ile de soru işareti kullanılabilmektedir. Soru işaretinin kullanılma nedenlerini birlikte inceleyelim.

Soru İşareti Nedir?

Soru işareti duygu ve düşüncelerin yazı yolu ile doğru ve net bir şekilde karşı tarafa aktarılabilmesi için kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Soru işareti “?” sembolü ile gösterilmektedir. Soru işareti çoğunlukla cümle içerisinde soru bulunduğu zaman soru sorulduğunu belirtebilmek için kullanılan bir işarettir. Aynı zamanda cevabı cümlenin içinde olan fakat soru anlamına benzer bir ifade barındıran cümleler içerisinde de duyguları ifade etmek için kullanılabilen bir semboldür.

Soru İşareti Nerelerde Kullanılır? Soru İşareti Kullanımı

Soru işareti kullanımı ile ilgili genel olarak sadece bir kullanım şekli bilinmektedir. Bu kullanım şekli ise cümle içerisinde soru anlamı bulunan cümlelerin sonlarında kullanılmasıdır. Fakat bu kullanım dışında üç farklı kullanım şeklide bulunmaktadır.

İçerisinde soru anlamı olan her cümlenin sonuna soru işareti konulur. Eğer soru anlamı taşıyan birçok cümleciğin birleşiminden bir cümle oluşuyorsa her cümleciğin sonunda soru işareti konulmasının yerine tüm cümlenin tamamının en sonuna konulur. Herhangi bir bilgi şüphe ile karşılanıyorsa ya da bilginin kesin olmadığını belirtebilmek için ince bir alay etme anlamında da soru işareti kullanılır. Bu anlamlarda kullanılacak olan soru işareti”(?)” şeklinde parantez içerisinde kullanılır. Bir tarih aralığı belirtilmek istendiğinde başlangıç tarihi ya da bitiş tarihi bilinmediği takdirde veya her iki tarih konusunda da bir şüphe varsa bilinmeyen tarih yerine soru işareti kullanılır.

Soru İşareti İle İlgili Cümleler

İçerisinde soru anlamı bulunan cümleler:

- Yol ne zaman bitecek şoför bey?

- Senin doğum günün ne zaman?

- Sınavlar ne zaman başlıyor?

- Sınava sıkı çalıştın mı?

- Hangi renk gömlek almalıyım?

Birleşik soru cümlelerinde soru işareti kullanımı:

- Her gün nereye gidiyordun, nerelerde dolanıyorsun; kimlerle konuşuyorsun, nasıl vakit geçiriyorsun?

- Nerede, ne zaman gördün?

- Soru işareti nedir, nerelerde kullanılır?

- Kaç yaşındaymış, kimin nesiymiş, nereliymiş?

Herhangi bir bilgide şüphe ile karşılanma durumu varsa ya da bir alay söz konusu ise:

- Öyle çok ders çalışmışsın ki (?) sınavda hiç doğru yapamamışsın.

- Resim sanatındaki duygusal zekası (?) herkesi kendine hayran bıraktı.

İki tarih aralığı verilmek istendiğinde bilinmeyen bir tarih varsa:

- Fuzuli (? -1556) tasavvufi bir Divan şairidir.

- Yunus Emre (1240 ? – 1320) tarihleri arasında yaşayan tasavvufi bir şairimizdir.

Soru İşareti Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İçerisinde herhangi bir soru kelimesi ya da soru edatı bulunmasına rağmen anlam olarak soru içermeyen cümlelere soru işareti konulmaz.

- Okuldan döndü mü mutlaka haber verin.

- Bana neden bu kadar çok bağırıyorsun anlamıyorum.

- Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun.