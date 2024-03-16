Sorguda itiraf etmişti: Silivri'deki dehşette dördüncü kurbanın kemikleri bulundu

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden yakınları 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren Sevgi Demirci ve çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Ü.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Cinayetleri bildiğini belirten Ö.Y. 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.

ERDOĞAN POLAT'IN DA KEMİKLERİ BULUNDU

Ö.Y.'nin sorgusunda Ü.Y.'nin Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini söyledi. Ö.Y.'nin ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 10 aydır Silivri’de devam eden çalışmalarda, 1 ay önce kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların ardından kemik parçalarının Erdoğan Polat'a ait olduğu belirlendi.

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"GÖRÜYORSUN SÖYLENECEK BİR ŞEY VAR MI?"

Kemik parçaları yapılan incelemeleri ardından Erdoğan Polat'ın ağabeyi Engin Polat'a teslim edildi. Erdoğan Polat'ın kemiklerinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi. Engin Polat, “Adli Tıp Kurumu’ndan dün haber verildi. Görüyorsun, söylenecek bir şey var mı? Olayın ne olduğunu biliyor musunuz? Olay bu işte. Biz kime güveneceğiz? Bunu yapanlar bizim akrabamız, amca, hala dediğimiz insanlar. Söz bitti, diyecek bir şey yok. Yapan yaptı, Allah cezasını versin. Bulunalı yaklaşık 1 ay oldu, dün teşhis edilmiş bize bugün teslim edildi. Kendisinin bir çocuğu var. Kardeşimi Ankara’ya defnedeceğiz" dedi.