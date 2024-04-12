‘Son videom’ diye paylaştı

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Yağmur Sarnıç paylaşımında şunları söyledi: “Bu benim muhtemelen son videom olacak. Evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe Özür dilerim sizden. Hoşça kalın.”

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yağmur Sarnıç’ın Beylikdüzü’nde yaşadığı ev belirlendi. Eve giden ekipler, Sarnıç’ın yüksek miktarda antideprasan alarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.