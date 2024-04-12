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‘Son videom’ diye paylaştı

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#İntihar Girişimi
‘Son videom’ diye paylaştı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

ESKİ futbolcu Emre Aşık’la geçen yıl olaylı bir şekilde boşanma ve velayet davaları yaşayan Yağmur Sarnıç, dün Instagram hesabından canına kıyacağına yönelik bir paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Yağmur Sarnıç paylaşımında şunları söyledi: “Bu benim muhtemelen son videom olacak. Evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe Özür dilerim sizden. Hoşça kalın.”

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yağmur Sarnıç’ın Beylikdüzü’nde yaşadığı ev belirlendi. Eve giden ekipler, Sarnıç’ın yüksek miktarda antideprasan alarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#İntihar Girişimi

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