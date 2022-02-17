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Son kurban sosyolog Prof. Nilüfer Narlı oldu... 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırıldı

#İstanbul#Dolandırıcılık#Sosyolog
Son kurban sosyolog Prof. Nilüfer Narlı oldu... Barış-Pınar parolasıyla dolandırıldı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan kişilere inanan özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü başkanı Prof Dr. Nilüfer Narlı, yaklaşık 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırdı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı polisler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Mustafa S. (24) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Şüphelilerin 'Barış-Pınar' parolasıyla dolandırdıkları öğrenildi.

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Telefon dolandırıcılarının son hedefi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof Dr. Nilüfer Narlı oldu. İddialara göre Narlı'yı telefonla arayan ve kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi, banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini söyledi. Telefonla arayan kişinin Prof Dr. Nilüfer Narlı'yı ikna etmek için internet üzerinden kimlik bilgileri ile banka hesaplarının bulunduğu bankaları ve hesaplarda bulunan paraları gösteren bazı belgeler gönderdiği öğrenildi.

PAROLA VERDİLER

Bu bilgiler karşısında arayan kişinin polis olduğuna inanan Prof Dr. Nilüfer Narlı'nın şüphelinin isteği üzerine bankalarda bulunan paralarını önce bir hesapta birleştirdiği belirtildi. Daha sonra arayan kişilerin "Barış-Pınar" parolasını vererek "Bu artık aramızdaki parola. Tüm görüşmelerimizde kullanacağız" dedikleri öğrenildi.

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PAROLAYI SÖYLEYİP PARAYI ALMIŞLAR

Şüphelilerin isteği üzerine bir banka şubesinden tüm parasını çeken Prof Dr. Nilüfer Narlı, yaklaşık 500 bin lirayı bir çantaya koyup üzerine evde bulunan ziynet eşyalarını da ekleyerek beklemeye başladı. Bir süre sonra sözde polis olduğunu söyleyen kişiyle buluşmaya giden Narlı, karşısındaki kişinin "Barış" demesinin ardından "Pınar" diyerek para ve ziynet eşyası dolu çantayı teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE MÜRACAAT ETTİ

Aradan bir kaç gün geçmesinin ardından yeniden arayan şüphelilerin "Başka bankada hesabınız var mı?" sorusundan şüphelenen Prof Dr. Nilüfer Narlı'nın kısa bir araştırmadan sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, polis ünlü sosyologu arayan telefon numarasının izini sürerek şüphelilerden Mustafa S.'ye ulaştı. Mustafa S. kısa süre içinde gözaltına alınarak Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüphelinin dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini söylediği belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer dolandırıcılık olayına karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Sosyolog

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